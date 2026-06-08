Taux : dégradation dans l'UE, nouveau trou d'air au Japon

Ce fut une journée très pauvre en données "macro", les commandes à l'industrie allemande ont chuté de -3,8% au lieu de -2,2% anticipé, mais cela n'a nullement soutenu les Bunds qui se dégradent de 2,5Pts vers 3,0640% car l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est amélioré en juin, à -13,4, contre -16,4 en mai. Du coup, nos OAT rajoutent 3,3Pts à 3,723% et les BTP italiens 2,5Pts à 3,836%. Ce qui prime, ce sont les anticipation de relèvement des taux par la BCE ce jeudi et la crainte que Kevin Warsh -le nouveau patron de la FED- adopte un ton peu "accommodant" dans une semaine (mercredi 18 juin).

Les marchés obligataires n'ont toujours pas retrouvé leur statut de placements refuges, même après de coup de semonce boursier de vendredi (-4,5% sur le Nasdaq, -10,4% sur le SOXX), ni en relation avec une situation géopolitique qui semble enlisée alors que le conflit est entré dimanche dans son 100e jour.

Les perspectives d'une désescalade restent fragiles, même si Trump continue de se vanter d'avoir les cartes en main, de contrôler son allié Benjamin Netanyahu et de garder le contact avec Téhéran.

Le weekend a bien failli se solder par une reprises des hostilités à grande échelle : l'Iran a annoncé la fin de sa première vague de frappes contre Israël depuis la trêve d'avril, en représailles -c'était une des promesses jamais tenue jusqu'à ce dimanche- des opérations militaires de l'Etat hébreu au Liban.

Israël a immédiatement répliqué par des bombardement sur plusieurs cibles militaires en Iran et la banlieue de Téhéran.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé que les opérations contre le Hezbollah se poursuivraient, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit réunir ce lundi soir son cabinet de sécurité.

L'Iran de son côté semble se ranger à l'avis de Donald Trump : les 2 parties se sont confrontées et Téhéran annonce ne pas vouloir escalader et opter pour l'arrêt de ses frappes, une annonce qui a permis au Nasdaq de s'envoler de 2% alors qu'un nouveau repli était attendu ce midi.

Cela a également détendu l'atmosphère côté énergie : le WTI recule de -1,2% vers 91,7$ et Brent est repassé sous les 95 dollars le baril.

Les T-Bonds se dégradent légèrement vers 4,558% ( 1,7Pt), le ,"30 ans" se tend de 2,6Pts vers 5,025%, le "2 ans" se fige vers 4,162%.

Enfin, malgré un plongeon de -5% du Nikkei en séance, le "10 ans" japonais reste toujours aussi délaissé et voit son rendement se tendre de 6,1Pts vers 2,713%... ce qui n'est vraiment pas bon signe pour la bourse de Tokyo.

Les "Gilts" britanniques font à peine moins pire avec 5Pts à 4,955%, retrouvant des niveaux plus observés depuis le 21 mai dernier, sur fond de structure technique de continuation haussière des taux comparable à la période du 20 au 30 avril dernier.