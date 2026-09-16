Taux de la Fed : suivez en direct la conférence de presse de Kevin Warsh

Alors que la Fed vient d'augmenter ses taux, les investisseurs scruteront ce soir chaque mot de Kevin Warsh. Plus encore que la décision sur les taux, c'est la lecture que la Réserve fédérale américaine ferait de la trajectoire de l'inflation et de l'économie américaine qui pourrait retenir l'attention.

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Le président de la Fed pourrait être amené à préciser si le récent regain de tensions inflationnistes constitue un simple accident de parcours ou le signe d'une désinflation plus difficile que prévu. Les nouvelles projections économiques, et notamment les anticipations de taux pour les prochaines années, seraient ainsi susceptibles d'orienter les attentes des marchés sur la suite du cycle monétaire.

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Entre inflation persistante, rendements obligataires déjà élevés et économie toujours résiliente, cette conférence de presse pourrait offrir des indications précieuses sur l'équilibre que la banque centrale entend préserver dans les mois à venir.