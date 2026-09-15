 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fed : des projections d'inflation qui seront déterminantes
information fournie par TRIBUNE LIBRE 15/09/2026 à 12:07
Ajouter Boursorama à vos sources

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions

"Le scénario le plus favorable aux marchés est celui d'une « action hawkish, trajectoire dovish » : une hausse de 25 pb accompagnée d'une remontée limitée des points (« dots ») pour 2027. Le principal risque pour les actions et la duration ne réside pas dans la hausse de septembre elle-même, mais dans la validation d'un cycle de plusieurs hausses à un moment où le Treasury à 10 ans se situe déjà autour de 5 %.

Une hausse de 25 pb constitue désormais notre scénario central. Nous anticipons que la Fed relèvera la fourchette cible à 3,75–4%. La surprise serait désormais une absence de hausse plutôt qu'une hausse. Ce rapide changement de prix de marché reflète la persistance de l'inflation, la solidité des données d'activité et du marché du travail et, de plus en plus, les implications inflationnistes d'un cours du pétrole supérieur à 100 dollars.
Mais la décision elle-même est presque secondaire. La question clé est la suivante : s'agit-il d'une hausse isolée ou du début d'un nouveau cycle de resserrement ? Une hausse peut encore être présentée comme un recalibrage — une tentative de préserver le processus de désinflation et de maîtriser les anticipations d'inflation — plutôt que comme le début d'une série de mesures de resserrement.

Si Warsh s'abstenait de relever les taux demain, cela pourrait sérieusement entamer sa crédibilité. Une telle décision pourrait inciter les investisseurs à exiger une prime de risque d'inflation encore plus élevée, exerçant ainsi une pression haussière supplémentaire sur les rendements à long terme.

Surveiller davantage les «dots» que la hausse des taux

Cette réunion comprend de nouvelles projections économiques («Summary of Economic Projections») : les «dots» médians des taux directeurs pour 2026 et, surtout, pour 2027 permettront de déterminer si le Comité considère septembre comme un ajustement ponctuel ou s'il estime qu'une trajectoire de taux sensiblement plus élevée est nécessaire.

Il faudra également surveiller la dispersion des «dots». Le Comité était déjà divisé en juillet : Hammack, Kashkari et Logan avaient voté en faveur d'une hausse de 25 pb, tandis que la majorité avait maintenu les taux inchangés. La distribution des projections autour de la médiane pourrait donc être plus révélatrice que la médiane elle-même quant à la probabilité d'un nouveau resserrement.

Les projections d'inflation seront déterminantes. Nous nous concentrerons sur l'ampleur de la révision par la Fed de ses projections d'inflation sous-jacente pour 2026/2027, et sur la question de savoir si elle considère la récente détérioration comme principalement liée à l'énergie ou comme le signe que la désinflation sous-jacente a marqué un coup d'arrêt. L'IPC sous-jacent d'août a progressé de 0,3% sur un mois et de 2,4% sur un an, tandis que l'IPC global est resté à 3,4%.

Le langage employé par Warsh sera déterminant. En particulier : présentera-t-il la politique monétaire comme étant toujours simplement suffisamment restrictive, ou signalera-t-il que le taux neutre/restrictif est plus élevé qu'on ne le pensait auparavant ? Et mettra-t-il l'accent sur la dépendance aux données, la persistance de l'inflation, les anticipations d'inflation ou la nécessité de préserver la crédibilité de la Fed ? Ce dernier élément serait nettement plus hawkish.

La réaction des rendements à long terme pourrait être plus importante que celle des Fed funds. Le Treasury américain à 10 ans est déjà repassé au-dessus de 5%, son plus haut niveau depuis 2007. Si la Fed valide une série de hausses alors que les rendements à long terme continuent d'augmenter, les conditions financières pourraient se resserrer beaucoup plus fortement que ne le laisserait penser la seule hausse supplémentaire de 25 pb.

Le risque d'une hausse de taux plus marquée demeure, mais nous le jugeons limité. Toutefois, compte tenu de la résilience de l'économie américaine, une deuxième hausse pourrait s'avérer nécessaire pour accélérer le retour de l'inflation vers sa cible. Nous anticipons que celle-ci interviendrait en décembre, après les élections et en fonction de l'évolution des données et de l'actualité".

Banques centrales
FED
Inflation
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Traders au York Stock Exchange le 14 septembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )
    Marchés: des taux américains inédits depuis 2007, prudence sur les Bourses
    information fournie par AFP 15.09.2026 13:49 

    Les taux d'intérêt des dettes souveraines continuent de grimper mardi, le coût de la dette américaine atteignant même son plus haut niveau depuis 19 ans, sur fond de hausse du pétrole et de pressions inflationnistes croissantes juste avant la réunion de la Réserve ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York
    Wall Street vue en baisse, l'Europe recule, le pétrole continue de monter
    information fournie par Reuters 15.09.2026 13:49 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en baisse mardi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également dans le rouge à la mi-séance, dans ‌un contexte de reflux de l'appétit pour le risque alors que les rendements obligataires continuent de progresser ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 15.09.2026 13:18 

    (Actualisé avec Apple, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Un groupement d'Atos, Open et Thales choisi par l'UGAP
    information fournie par Zonebourse 15.09.2026 13:04 

    Atos annonce qu'à l'issue de la procédure de consultation, l'UGAP a retenu les prestations portées par son groupement avec Open et Thales pour ses marchés PEC (prestations réalisées dans un environnement cloud) et EIR (prestations d'exploitation informatique et ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 100,87 -0,21%
Pétrole Brent
105,95 -0,50%
BIOPHYTIS
0,05 0,00%
DBT
0,0832 +0,73%
SOITEC
127,75 +3,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank