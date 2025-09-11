 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 776,50
+0,13%
Indices
Chiffres-clés

Taux de la BCE : suivrez la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45
information fournie par Boursorama 11/09/2025 à 08:09

La présidente de la Banque centrale européenne devrait s'exprimer ce jeudi à 14h45, quelques minutes après l'annonce très attendue de la décision de politique monétaire du Conseil des gouverneurs.

Si le maintien du taux de dépôt à 2 % semblait probable à l'ouverture de la réunion, Christine Lagarde pourrait insister sur la nécessité de « maintenir le cap » dans un contexte d'inflation proche de la cible et de croissance en demi-teinte

Elle devrait également commenter les nouvelles projections macroéconomiques de l'institution, tout en évitant soigneusement de s'immiscer dans les turbulences politiques françaises, malgré les interrogations sur la stabilité budgétaire de la deuxième économie de la zone euro. Un exercice d'équilibriste, entre fermeté monétaire et prudence diplomatique.

Banques centrales
BCE
Le présent contenu est proposé par Boursorama.

