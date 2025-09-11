 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Bourse de Paris dans le vert, loin du tumulte politique
information fournie par AFP 11/09/2025 à 10:39

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en hausse jeudi, avant la publication de l'inflation américaine côté consommateurs, qui devrait affiner les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine, ignorant le tumulte politique en France.

L'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,79%, soit 60,99 points, pour s'établir à 7.822,32 points vers 10H15. Mercredi, le CAC 40 avait gagné 0,15%, à 7.761,32 points.

Les investisseurs attendent la publication jeudi de l'indice CPI des prix à la consommation avant l'ouverture de Wall Street, perçue comme "l'équivalent d'une audition finale pour le marché", commente Stephen Innes, gérant de SPI AM.

La publication devrait permettre aux investisseurs d'affiner leurs anticipations pour les baisses de taux de la Fed à venir.

En France, le nouveau Premier ministre français Sébastien Lecornu a promis mercredi des "ruptures" avant de s'atteler à la lourde tâche de constituer un gouvernement pour sortir le pays de l'impasse politique après le renversement lundi par les députés de son prédécesseur François Bayrou.

Cinquième Premier ministre d'Emmanuel Macron depuis sa réélection 2022 et troisième en un an, il doit désormais bâtir un gouvernement susceptible de durer plus longtemps que ceux de ses prédécesseurs (91 jours pour Michel Barnier, moins de neuf mois pour François Bayrou), puis de faire voter un budget avant la fin de l'année.

"Reste à imaginer sur quelle majorité parlementaire le nouveau locataire de Matignon s'appuiera", commente Grégoire Kounowski, conseiller en investissements chez Norman K. "Avec une Assemblée toujours aussi fragmentée, la chute du gouvernement Bayrou n'offre finalement qu'un très court répit à son successeur."

Cette instabilité politique ne semble plus affoler les marchés: "En regardant le CAC 40, on (...) remarquerait à peine" les remous actuels sur la scène politique française, note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

"À première vue, les marchés avaient déjà pris acte de la chute du gouvernement Bayrou", relève Grégoire Kounowski. "Le CAC40 a terminé dans le vert lors de chaque session et comble progressivement les pertes générées au moment de l'annonce du vote de confiance", poursuit-il.

Les marchés attendent jeudi la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), confrontée aux turbulences que traverse la France.

Et vendredi, l'agence Fitch pourrait faire basculer la note souveraine de la France du groupe AA ("qualité haute ou bonne") au groupe A ("qualité moyenne supérieure").

En attendant, sur le marché de la dette, le rendement de l'emprunt allemand à échéance dix ans, la référence en Europe, évoluait à 2,65%, stable par rapport à la veille. Son équivalent français s'établissait à 3,45%, contre 3,46% la veille en clôture.

"L'élargissement des écarts de rendement obligataire entre la France et l'Allemagne n'est pas suffisamment grave pour justifier une action" de la BCE, estime Neil Wilson, de Saxo Markets.

Kering dans le vert

Le groupe de luxe Kering, qui avait acquis 30% de Valmentino en 2023, a annoncé mercredi que la marque ne changerait pas de propriétaire avant 2028 "au plus tôt", selon un nouvel accord avec son propriétaire, le fonds d'investissement qatari Mayhoola.

Le titre du groupe prenait 2,03% à 238,25 euros vers 10H15.

Euronext CAC40

