Qui est l'homme le plus riche du monde ? Elon Musk détrôné par Larry Ellison (Oracle) pendant quelques heures, selon Bloomberg

Les prévisions astronomiques communiquées par Oracle ont fait bondir la valeur du titre du géant technologique, ainsi que la fortune de son fondateur. A 81 ans, Larry Ellison rivalise désormais le patron de Tesla et Space X.

Le duo Larry Ellison/Elon Musk domine nettement le classement des fortunes mondiales (illustration) ( AFP/POOL / TORU YAMANAKA )

Au gré des flambées du cours d'Oracle, Larry Ellison est devenu pendant quelques heures l'homme le plus riche du monde, devant Elon Musk, mercredi 10 septembre, selon l'agence Bloomberg. Les évolutions de ce duel en très haute altitude entre les deux milliardaires sont suivies par le "Bloomberg Billionaires Index", indice qui fait référence en matière de classement des fortunes mondiales.

Le magnat de la tech, fondateur et actionnaire à 41% d'Oracle, a bénéficié de l'explosion du cours de l'entreprise spécialisée dans la gestion de bases de données et de cloud , qui a fini la séance en hausse de 36% mercredi 10 septembre. La société a ravi les investisseurs à Wall Street en annonçant que son chiffre d'affaires dans les infrastructures "cloud" (informatique à distance) atteindrait 144 milliards de dollars d'ici 2030 - contre 10 milliards en 2025 - grâce aux besoins croissants pour le développement de l'intelligence artificielle (IA).

En conséquence, la richesse détenue par Larry Ellison a atteint pendant quelques heures 393 milliards de dollars selon l'index de Bloomberg, contre 385 milliards pour Elon Musk.

Cette "prise" virtuelle du trône de la plus grande fortune du monde reste toutefois aussi temporaire que théorique. Ainsi, l'indice Forbes "The Real-Time Billionaires List" laisse une marge d'avance confortable à Elon Musk, dont la fortune culmine, selon cet autre classement, à 436 milliards.

Une concurrence à relativiser sur le long terme

Larry Ellison possède plus de 41% du capital d'Oracle, selon des documents financiers publiés par l'entreprise en septembre dernier. Personnage haut en couleurs, le magnat de la tech de 81 ans n'a jamais caché son immense ambition, clamant, à la fin des années 90, qu'il allait rendre Microsoft obsolète, puis promettant plus récemment de détrôner Amazon sur le cloud. Sympathisant républicain de longue date, il s'est rapproché de Donald Trump dès la première campagne présidentielle du promoteur immobilier. Et avait placé des cadres d'Oracle dans l'équipe chargée en 2016 de préparer la prise de fonction de Donald Trump.

Elon Musk peut toutefois se rassurer: sur le long terme, il devrait conforter sa place de champion des plus grosses fortunes mondiales. Il est promis à un pactole dépassant les 1.000 milliards de dollars s'il mène Tesla au triomphe grâce au nouveau plan de rémunération concocté par le conseil d'administration du constructeur de véhicules électriques. Ce projet reste toutefois soumis à l'approbation des actionnaires, qui l'examineront lors de l'assemblée générale de Tesla le 6 novembre prochain.