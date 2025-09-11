 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 806,49
+0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Taux de la BCE : suivez la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45
information fournie par Boursorama 11/09/2025 à 08:09

La présidente de la Banque centrale européenne devrait s'exprimer ce jeudi à 14h45, quelques minutes après l'annonce très attendue de la décision de politique monétaire du Conseil des gouverneurs.

Si le maintien du taux de dépôt à 2 % semblait probable à l'ouverture de la réunion, Christine Lagarde pourrait insister sur la nécessité de « maintenir le cap » dans un contexte d'inflation proche de la cible et de croissance en demi-teinte

Elle devrait également commenter les nouvelles projections macroéconomiques de l'institution, tout en évitant soigneusement de s'immiscer dans les turbulences politiques françaises, malgré les interrogations sur la stabilité budgétaire de la deuxième économie de la zone euro. Un exercice d'équilibriste, entre fermeté monétaire et prudence diplomatique.

Banques centrales
BCE
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert, loin du tumulte politique
    information fournie par AFP 11.09.2025 10:39 

    La Bourse de Paris évoluait en hausse jeudi, avant la publication de l'inflation américaine côté consommateurs, qui devrait affiner les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine, ignorant le tumulte politique en France. L'indice vedette ... Lire la suite

  • Le duo Larry Ellison/Elon Musk domine nettement le classement des fortunes mondiales (illustration) ( AFP/POOL / TORU YAMANAKA )
    Qui est l'homme le plus riche du monde ? Elon Musk détrôné par Larry Ellison (Oracle) pendant quelques heures, selon Bloomberg
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.09.2025 10:10 

    Les prévisions astronomiques communiquées par Oracle ont fait bondir la valeur du titre du géant technologique, ainsi que la fortune de son fondateur. A 81 ans, Larry Ellison rivalise désormais le patron de Tesla et Space X. Au gré des flambées du cours d'Oracle, ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Le mouvement reste haussier
    BOIRON SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.09.2025 09:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Les traders de BGC travaillent dans le centre financier Canary Wharf à Londres
    L'Europe ouvre en hausse, les yeux rivés sur la BCE
    information fournie par Reuters 11.09.2025 09:42 

    (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance jeudi, alors que les marchés attendent la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et une série de données économiques importantes aux Etats-Unis. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank