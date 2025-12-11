Taux d'intérêt inchangé à 0% pour la BNS

(AOF) - La Banque nationale suisse maintient pour sa deuxième réunion consécutive son taux directeur à 0%. "Ces derniers mois, l'inflation a été légèrement plus faible que ce qui était attendu, mais la pression inflationniste à moyen terme demeure pratiquement inchangée par rapport à l'examen de septembre", indique la BNS dans un communiqué, ajoutant qu'elle "continuera d'observer la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix".

La BNS a dans le même temps affiné dans le haut de la précédente fourchette sa prévision de croissance pour l'année qui s'achève. L'économie helvétique devrait désormais croître de près de 1,5% en 2025, avant de ralentir autour de 1% en 2026.

Après cette décision attendue de la BNS, le franc suisse progressait de 0,22% à 1,0713 euro vers 14h40.