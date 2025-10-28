Taux : calme plat en l'absence de stats, nette détente au Japon
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 18:47
En attendant, ils s'abstiennent de toute initiative et il est vrai que ce mardi était totalement vierge d'enjeux avec un calendrier 'macro' totalement désert.
La Fed entame aujourd'hui une réunion de deux jours qui devrait déboucher demain soir sur une baisse de taux d'un quart de point, la deuxième de l'année après celle annoncée le 18 septembre.
En l'absence de données économiques pour cause de 'shutdown' à Washington, le scénario dominant est que la Fed assouplira sa politique monétaire en raison de l'affaiblissement du marché du travail, une menace qu'elle juge plus sérieuse que la persistance de l'inflation à des niveaux relativement élevés, c'est-à-dire autour de 3%.
'Le communiqué post-réunion devrait rester très proche de celui de septembre', prédit Paolo Zanghieri, économiste senior chez Generali Investments.
'Lors de sa conférence de presse, Jerome Powell présentera probablement cette baisse comme une mesure de prudence, sans donner d'indication sur la décision de décembre', prévient-il.
D'après l'outil FedWatch du CME, les traders des futures de taux courts évaluent à 95% la probabilité que la Fed réduise encore son taux d'intervention au mois de décembre : les jeux semblent faits d'ici la fin de l'année... mais le cycle de baisse de taux se poursuivra t'il en 2026 ?
Sur le compartiment obligataire US, le rendement du '10 ans' recule de -1Pt symbolique vers 3,985%, le '30 ans' se détend de -2Pts vers 4,547%.
Un zone Euro, en l'absence d'indicateurs, le Bund allemand à dix ans reste figé vers 2,618%, ainsi que l'OAT de même échéance à 3,418%, de même les BTP italiens à 3,397% (-0,3Pt).
Enfin, les 'Gilts' s'améliore de façon symbolique avec -0,5Pt vers 4,3980%.
Le mouvement le plus significatif du jour provient du japon avec un '10 ans' qui efface -3Pts vers 1,632%, soit presque -2%.
