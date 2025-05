Taux: bilan hebdo négatif sur T-Bonds, neutre sur Bund & OAT information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 18:56









(CercleFinance.com) - Une timide embellie se met en place (depuis jeudi matin) sur les marchés obligataires, mais ils vont finir la semaine sur une nouvelle dégradation, avec des niveaux qui restent les plus négatifs depuis fin mars (Bund et T-Bonds).



Le '10 ans' US efface 0,5Pt vers 4,440% mais se tend de +6Pts sur la semaine écoulée, le '30 ans' efface -1,5Pt vers 4,904% mais prend +7Pts en hebdo et reste sur ses pires niveaux depuis mi-janvier, voir fin octobre 2023.



En Europe, le rendement des Bunds se détend de -2,8Pts vers 2,586% et celui de nos OAT de -3,3Pts sur nos OAT vers 3,264%.

Plus au Sud, les BTP italiens effacent -3Pts vers 3,592%, ce qui efface d'un coup les 4 séances de dégradation précédentes, soit une stabilité en hebdo.



Outre-Manche, les 'Gilts' restent figées vers 4,7050% après un test des 4,80% mercredi.



Pour bon nombre d'analystes, le pic d'incertitude liée à la politique commerciale états-unienne est désormais passé, mais d'autres professionnels se montrent plus sceptiques.



'L'optimisme actuel du marché repose sur des bases fragiles', avertit Andrew Lake, chez Mirabaud Asset Management.



Il est probable que les droits de douane, même réduits (mais ils vont être en réalité multipliés par 4 au minimum, passant de 2,5% à 10%, voir beaucoup plus avec la Suisse, l'Inde, la Chine), viennent freiner de manière significative la croissance économique, en particulier aux Etats-Unis



'Les vrais effets négatifs des droits de douane sont encore à venir: hausse des prix, baisse des profits et possible ralentissement de l'emploi', préviennent les équipes de de J.Safra Sarasin.



'La guerre commerciale est loin d'être réglée: les marchés risquent de redevenir instables dans les mois à venir', juge la banque privée suisse.



Les chiffres du jour n'ont calmé pas la nervosité des détenteurs de T-Bonds (quasi inchangés ce vendredi) : le sentiment du consommateur américain a continué de se dégrader au mois de mai, les ménages semblant s'inquiéter particulièrement de la conjoncture économique du moment, même si leurs anticipations se détériorent aussi.



L'indice de l'Université du Michigan mesurant le sentiment du consommateur est ressorti à 50,8 en première estimation ce mois-ci contre 52,2 en avril, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 55.

Les anticipations d'inflation à un an donnent un taux de 7,3%, contre 6,5% le mois précédent.



Dans le détail, le sous-indice de la situation économique actuelle a reculé à 57,6 contre 59,8 le mois passé, tandis que celui mesurant les anticipations du consommateur s'est replié à 46,5 contre 47,3 en avril



le Département du Commerce fait état d'une hausse de 1,6% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en avril 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.361.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.

Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont cependant reculé le mois dernier, de 4,7% à 1.412.000, tandis que les achèvements de logements ont diminué de 5,9% à 1.458.000.

Enfin, les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,1% en avril 2025 par rapport au mois précédent, une hausse qui atteint 0,4% hors carburant.

La dynamique est la même pour les prix à l'exportation qui augmentent de 0,1% que l'on prenne en compte les denrées agricoles ou non.



Les données du Département du Travail indiquent enfin qu'en rythme annuel (c'est-à-dire entre avril 2024 et avril 2025), les prix à l'importation et à l'exportation des Etats-Unis se sont accrus de respectivement 0,1% et 2%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.