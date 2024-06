Tate & Lyle annonce l'acquisition de CP Kelco pour 1,8 md de dollars

( AFP / ANDREW YATES )

Le groupe britannique agroalimentaire Tate & Lyle a annoncé jeudi un accord en vue de l'acquisition pour 1,8 milliards de dollars de CP Kelco, producteurs d'additifs alimentaires d'origine naturelle, notamment de la gomme de xanthane.

Tate & Lyle "a conclu un accord pour acquérir la totalité du capital" des différentes composantes de CK Kelco, dont le siège se trouve aux Etats-Unis, auprès du groupe américain Huber Corporation pour un total "de 1,8 milliard de dollars américains", a annoncé le britannique dans un communiqué.

L'acquisition, payée en espèce à hauteur de 1,15 milliard et en actions de Tate & Lyle pour le reste, "devrait générer une croissance plus forte des revenus et une amélioration significative" de la marge opérationnelle au cours des prochaines années, a-t-il fait valoir. Elle devrait être effective au quatrième trimestre.

L'action de Tate & Lyle reculait de 3,33% à 642 pence à la Bourse de Londres vers 09H20 GMT.

"L'ampleur de l'accord annoncé par Tate & Lyle pour acquérir son concurrent (...) rend clairement certains investisseurs nerveux", ces dernier craignant qu'une opération trop grosse ne "détruise de la valeur pour les actionnaires", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Beaucoup dépendra de la capacité de l’entreprise à réaliser les économies de coûts liées à la combinaison des opérations et les améliorations promises en matière de croissance des revenus et de marges", a-t-il ajouté.