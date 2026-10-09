Tata Motors relève à 14,40 euros son offre de rachat sur Iveco

Tata Motors a relevé le prix de son offre publique d'achat sur Iveco Group de 14,10 à 14,40 euros par action, alors que les autorisations réglementaires prennent plus de temps que prévu dans plusieurs pays. Le constructeur indien avait conclu l'an dernier un accord pour acquérir les activités de véhicules commerciaux du groupe italien, dans le cadre d'une transaction valorisée à 3,8 milliards d'euros.

L'offre, ouverte début septembre, doit se clôturer le 26 octobre. Selon Borsa Italiana, 28,4% des actions Iveco visées avaient été apportées à l'opération vendredi. Le nouveau prix représente une prime de 6,77% par rapport au cours de clôture du 29 juillet 2025. Iveco a accueilli favorablement cette revalorisation, destinée à soutenir l'opération malgré les délais réglementaires.

Tata Motors a toutefois précisé que le montant de 14,40 euros constituait sa "meilleure et dernière offre", excluant toute nouvelle augmentation du prix proposé. A la clôture de vendredi, l'action Iveco s'établissait exactement à 14,40 euros, au niveau de l'offre révisée. L'issue de l'opération dépend désormais notamment des actions encore à apporter et de l'obtention des autorisations nécessaires.