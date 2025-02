Tarkett: vers une OPR par l'actionnaire majoritaire information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Tarkett Participation, actionnaire de contrôle de Tarkett, annonce son intention de déposer une offre publique de retrait (OPR) suivie d'un retrait obligatoire sur les actions qu'elle ne détient pas, un projet approuvé à l'unanimité du conseil de surveillance de Tarkett.



Ce projet prévoit une offre au prix de 16 euros par action, représentant une prime de 32,3% et 37,5% par rapport respectivement à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 20 et 60 derniers jours de bourse.



Tarkett Participation détient directement 90,32% du capital social et 94,66% des droits de vote de Tarkett. L'OPR sera déposée dans les prochains jours auprès de l'AMF puis, sous réserve de sa décision de conformité, se déroulerait en avril.





Valeurs associées TARKETT 15,90 EUR Euronext Paris +17,34%