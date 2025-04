Tarkett: léger repli organique des ventes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - Tarkett publie un chiffre d'affaires net de 670 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de +0,2% (et en retrait organique de -1,7%) par rapport au premier trimestre 2024.



Le groupe estime que ses ventes sont pénalisées par le démarrage

d'une nouvelle plateforme logistique aux Etats-Unis. Néanmoins, il indique que son exposition directe aux droits de douanes US est modérée, compte tenu de son implantation locale.



En données organiques, l'activité a reculé de 12.3% en Amérique du Nord (167,8 ME) mais progressé de 1,9% dans la zone EMEA (226,4 ME) et de 2% dans la zone CEI, APAC & Amérique Latine (108,4 ME).



Si le groupe indique qu'il ne s'attendait pas une reprise du marché du revêtement de sol en 2025, il indique que ' dans le segment du Sport, les fondamentaux sont solides, notamment en Amérique du Nord compte tenu du besoin d'équipement et des financements disponibles '.



Tarkett indique rester ' très attentif ' dans cet environnement volatil et incertain, prêt à ajuster le niveau de sa production et sa structure de coûts si la demande devait être affectée par un ralentissement de la croissance économique ou une reprise de l'inflation.



' A moyen terme, le groupe reste confiant dans les perspectives de ses marchés et entend poursuivre le redressement opérationnel et financier enclenché avec succès depuis 2023 ', indique-t-il.







Valeurs associées TARKETT 16,6000 EUR Euronext Paris +0,61%