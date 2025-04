Cette dernière sera augmentée de 411 000 barils par jour en mai, soit le triple de ce qui était prévu. Le cartel a justifié sa décision par " les fondamentaux toujours sains du marché et ses perspectives favorables ".

(AOF) - Le cours du Brent fléchissait de 6,51% à 70,10 dollars le baril ce jeudi au lendemain de l'onde de choc provoquée par l'annonce de droits de douane réciproques plus élevés qu'attendu. Vers 16h30, le cours du WTI suivait la même trajectoire (-7% à 66,67 dollars). Cette chute des prix du brut - occasionnée par la dégradation des perspectives économiques que la nouvelle offensive commerciale implique - a été amplifiée par la décision des membres de l’Opep+ d’accélérer la hausse de leur production de pétrole.

Tarifs douaniers et décision de l'Opep : le cours du pétrole dégringole

Pétrole et parapétrolier

