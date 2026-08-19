Target revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions annuelles alors que le redressement initié par Fiddelke porte ses fruits

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* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires net annuel passent d'environ 4% à environ 5%

* Le résultat du deuxième trimestre bénéficie d'un effet positif d'environ 1 milliard de dollars lié aux remboursements de droits de douane

* Le chiffre d'affaires à périmètre constant progresse de 3,8%, tandis que la fréquentation augmente de 3,6%

* Le cours de l'action progresse de 5% en pré-ouverture; il affiche une hausse de 56% depuis le début de l'année

(Ajout de commentaires de la direction, de détails sur les remboursements de droits de douane, les initiatives liées à la rentrée scolaire et à l'alimentation, ainsi que des mises à jour sur le cours de l'action) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Target TGT.N a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour la deuxième fois cette année, les efforts visant à baisser les prix et à renouveler l’offre ayant porté leurs fruits, tandis que son bénéfice trimestriel a bénéficié d’un coup de pouce de près d’un milliard de dollars grâce aux remboursements de droits de douane.

Il s’agit du troisième trimestre consécutif de bons résultats pour Target, et ces chiffres suggèrent que le plan de redressement du nouveau directeur général Michael Fiddelke porte ses fruits à l’approche de la très importante saison des achats de fin d’année, alors même que les prix élevés du carburant pèsent sur le budget des ménages.

Les ventes comparables trimestrielles ont progressé de 3,8%, dépassant les estimations de 2,5% avancées dans son rapport financier, que l’analyste de Morningstar Brett Husslein avait qualifié de test décisif pour déterminer si Target était capable de mener à bien, de manière constante, sa stratégie en matière de prix, d’assortiment de produits et d’expérience en magasin.

La croissance des ventes a été portée par une hausse de 3,6% de la fréquentation et un bond de 8,7% des ventes comparables en ligne, les consommateurs ayant opté pour la livraison le jour même. Le panier moyen est toutefois resté pratiquement inchangé.

Ce redressement « prendra un certain temps », a déclaré M. Fiddelke lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, soulignant que certaines catégories, telles que l’habillement et les articles pour la maison, n’avaient que légèrement progressé. Mais « là où nous amorçons le changement, nous observons les premiers signes d’une bonne réaction de la clientèle ».

L’action Target a effacé ses pertes enregistrées avant l’ouverture de la bourse pour gagner 5%, les dirigeants ayant mis en avant un démarrage en force de la saison des achats de la rentrée scolaire. Le titre a bondi de 56% cette année, surpassant l’indice S&P 500 des biens de consommation de base.

“Voyons si ce consommateur restera résilient à l’avenir et fidèle à la marque. Pour l’instant, Michael Fiddelke met le paquet”, a déclaré Jay Woods, stratège en chef des marchés chez Freedom Capital Markets.

M. Fiddelke s’est attaché à maintenir les rayons bien approvisionnés et à élargir l’offre dans des catégories clés telles que les soins pour bébés, la santé et le bien-être.

Au cours de l’année écoulée, Target a baissé les prix de plus de 10 000 articles. L’entreprise a indiqué qu’environ 95% de ses fournitures scolaires étaient proposées à des prix inférieurs à ceux de l’année dernière et que les niveaux de stock s’étaient améliorés.

Target a annoncé en mars qu’elle investirait 2 milliards de dollars supplémentaires — en plus des 4 milliards déjà annoncés — pour remédier aux problèmes de merchandising qui avaient fait fuir les clients.

S'appuyant sur une initiative visant à attirer les jeunes familles , Target a enregistré une croissance à deux chiffres dans son activité de produits non alimentaires, connue sous le nom de Fun101, citant les Lego comme l'un de ses produits phares.

L’enseigne a également agrandi l’espace dédié aux produits frais et aux en-cas, dans le but de devenir une référence en matière d’épicerie pour les consommateurs privilégiant les produits de première nécessité.

Fin 2025, Target occupait la quatrième place aux États-Unis en termes de part de marché de l'alimentation, avec environ 5% du marché, derrière Walmart WMT , Costco COST.O et Kroger,

KR.N , selon les données d'Euromonitor International obtenues par Reuters.

“Le titre avait la barre placée très haut compte tenu de sa progression depuis le début de l'année, et les acheteurs avaient des attentes élevées”, a déclaré Jacob Aiken-Phillips, analyste chez Melius Research.

PEU DE MARGE D'ERREUR

La marge brute de Target au deuxième trimestre a progressé d’environ 100 points de base pour atteindre 33,7%.

M. Fiddelke a laissé entendre que de nouveaux investissements seraient réalisés dans les mois à venir, notamment le lancement de studios de beauté dans plus de 600 magasins et le renforcement de l’utilisation de la technologie dans des domaines tels que la gestion des stocks.

Alors que les prix bas et l’activité publicitaire à forte marge aident Walmart WMT.O à résister aux défis macroéconomiques, les marges de Target dépendent davantage des ventes au détail, et les facteurs qui éloignent les consommateurs — qu’ils soient d’ordre social , macroéconomique ou liés à l’activité — peuvent rapidement changer la donne, a déclaré M. Husslein.

Cela renforce l’importance de la mise en œuvre à un moment où les consommateurs se serrent la ceinture , a-t-il ajouté — en particulier en matière de prix, qui doivent être suffisamment bas pour attirer les clients sans pour autant entamer les marges.

“S’ils ne sont pas à la hauteur à tous les niveaux, ils risquent de perdre des parts de portefeuille auprès des clients”, a déclaré M. Husslein.

LES REMBOURSEMENTS DE DROITS DE DOUANE STIMULENT LES RÉSULTATS

Hors éléments exceptionnels et avantage tarifaire de 1,65 dollar par action, le bénéfice trimestriel de Target, à 2,46 dollars, a dépassé les estimations de 2,33 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ce remboursement représente une part importante de ce qui avait été demandé et l’entreprise s’attend à en recevoir davantage, ont déclaré des dirigeants.

Sur une base ajustée, Target a relevé de 75 centimes le point médian de ses prévisions de bénéfice annuel par action. En mai, la société avait tablé sur un résultat proche de la fourchette haute, comprise entre 7,50 et 8,50 dollars.

M. Lee a déclaré que l’entreprise faisait de son mieux pour investir dans les prix, sans pour autant affirmer que les fonds issus du remboursement des droits de douane seraient utilisés pour baisser les prix.

Target cherchait toujours à atténuer l’impact des droits de douane en modifiant les pays d’origine, en collaborant avec ses fournisseurs et en ajustant son assortiment, a ajouté Lee.

Le distributeur table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires net d’environ 5% en glissement annuel, contre un objectif précédent d’environ 4%.