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Target recrute son premier directeur de l'IA
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 14:19
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Le distributeur américain Target a annoncé mardi la nomination de son premier directeur de l'IA dans le cadre d'une nouvelle organisation destinée à assurer sa prochaine phase de croissance.

Le groupe de supermarchés indique que Chandhu Nair, l'actuel responsable des données, de l'IA et de l'innovation chez Lowe's, le numéro deux américain des magasins de bricolage et d'aménagement intérieur, rejoindra ses équipes au rang de vice-président senior en date du 24 août prochain.

Au sein de ses nouvelles fonctions, il sera chargé d'assurer le développement et le déploiement de l'IA à travers les structures du détaillant.

Il est également prévu que Purvi Shah, une cadre maison, prenne la responsabilité de l'expérience utilisateur, elle aussi en tant que vice-présidente senior et toujours dans l'objectif de moderniser l'offre et la plateforme du groupe basé à Minneapolis.

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