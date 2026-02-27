Target plonge après que BofA a réintégré l'action avec une note de "sous-performance" en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (.)

27 février - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N sont en baisse de ~2% à 112,08 $ dans les premiers échanges, dans le contexte d'un marché plus large en baisse

** Le courtier BofA Global Research rétablit la couverture de l'action avec une note de "sous-performance", citant la faiblesse de la demande discrétionnaire

** Le segment résidentiel de TGT est affecté par la stagnation du marché du logement et pourrait prendre du temps à se redresser, selon le courtier

** La concurrence reste féroce avec les détaillants hors prix, Walmart WMT.O , et les détaillants spécialisés qui ont le vent en poupe

** Une accélération des investissements et une pression inflationniste plus large sur des comparables modérés limiteront probablement une reprise rapide du BPA - BofA ** TGT annonce vendredi qu'il ne vendra plus que des céréales sans colorants synthétiques d'ici la fin mai

** Douze des 40 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou "supérieur", 23 à "conserver" et cinq à "vendre" ou "inférieur"; leur prévision médiane est de 105 $, selon les estimations compilées par LSEG

** L'action a chuté de près de 28 % en 2025