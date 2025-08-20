 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Target nomme un nouveau directeur général et maintient ses prévisions annuelles
information fournie par AOF 20/08/2025 à 14:49

(AOF) - Target a nommé Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, " Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance ", a déclaré le nouveau DG de Target qui a fait état d'un chiffre d'affaires net de 25,21 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Celui-ci dépasse les estimations : 24,93 milliards de dollars. La fréquentation des magasins s'est quant à elle améliorée, passant d'une baisse de 2,4% à un repli de 1,3% au deuxième trimestre.

Le groupe de distribution a par ailleurs maintenu ses prévisions annuelles, rabaissées en mai, invoquant la faiblesse de la demande pour les produits largement discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques.

Pour l'exercice 2025, la société anticipe toujours une baisse de 1-3 de ses ventes et un BPA (GAAP) entre 8 et 10 dollars. Le BPA ajusté devrait se situer entre 7 et 9 dollars.

Valeurs associées

TARGET
105,380 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

