Target nomme un nouveau directeur général et maintient ses prévisions annuelles

(AOF) - Target a nommé Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, " Mon objectif numéro un est de nous ramener sur la voie de la croissance ", a déclaré le nouveau DG de Target qui a fait état d'un chiffre d'affaires net de 25,21 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Celui-ci dépasse les estimations : 24,93 milliards de dollars. La fréquentation des magasins s'est quant à elle améliorée, passant d'une baisse de 2,4% à un repli de 1,3% au deuxième trimestre.

Le groupe de distribution a par ailleurs maintenu ses prévisions annuelles, rabaissées en mai, invoquant la faiblesse de la demande pour les produits largement discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques.

Pour l'exercice 2025, la société anticipe toujours une baisse de 1-3 de ses ventes et un BPA (GAAP) entre 8 et 10 dollars. Le BPA ajusté devrait se situer entre 7 et 9 dollars.

