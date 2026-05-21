Target mise sur les bébés dans sa campagne de fidélisation de la clientèle

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* Target mise sur ses gammes de produits pour bébés, de jouets et de bien-être pour attirer les familles et fidéliser sa clientèle

* Selon les analystes, Target a perdu des clients soucieux de leur budget au profit de Walmart et d'autres enseignes

* Le nouveau directeur général affirme que le redressement passe par l'alliance du "style, du design et du rapport qualité-prix"

par Nicholas P. Brown et Juveria Tabassum

Target, cherchant à sortir d'une longue période de baisse des ventes, se concentre sur les jeunes familles afin de se constituer une base de clients fidèles parmi les consommateurs qui, ces dernières années, se sont tournés vers des concurrents à bas prix comme Walmart et TJX.

Le distributeur voit un avantage potentiel à séduire les nouveaux parents et à les fidéliser à mesure que leurs enfants grandissent. Si Walmart est considéré comme le magasin incontournable pour les besoins quotidiens des familles (lait, pain et couches), Target affirme vouloir être l’endroit où ces familles se rendent pour des articles plus personnalisés tels que les vêtements pour bébés, les coffrets de jouets et les compléments alimentaires.

La société, qui a annoncé mercredi des résultats solides pour la première fois en un an, a ajouté 2 000 articles à sa gamme pour bébés cette année, en mettant l'accent sur les familles très occupées, a déclaré Cara Sylvester, directrice du merchandising chez Target, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les ventes de Target ont grimpé de 5,6 % en glissement annuel et la société a doublé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires net à 4 %, tandis que le nouveau directeur général Michael Fiddelke investit 2 milliards de dollars pour rafraîchir la gamme de produits, réaménager les magasins et augmenter les effectifs en magasin.

Les détaillants sont néanmoins confrontés à des vents contraires, la guerre en Iran ayant alimenté l'inflation et rendu les consommateurs nerveux. L'action Target a chuté de 5 % après l'annonce des résultats.

"Je continue de m'attendre à des pertes de parts de marché dans certaines de ces catégories, comme l'habillement et la maison, car la concurrence reste très forte", a déclaré Mari Shor, analyste actions senior chez Columbia Threadneedle, actionnaire de Target.

Target a élargi son assortiment de jouets, tout en ajoutant 1 500 produits de santé et de bien-être, notamment des articles destinés aux familles tels que les vitamines First Day pour enfants et adolescents, et la lotion pour le corps pour bébés Tubby Todd.

"Tenter de nouer des liens avec des familles très occupées pourrait s’avérer utile pour rétablir une relation à plus long terme avec sa clientèle", a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar.

Ces dernières années, Target n’a pas été la destination de choix pour un produit ou une catégorie de consommateurs en particulier, a déclaré M. Husslein, perdant les acheteurs soucieux des prix au profit de détaillants comme Walmart, tout en attirant peu de clients parmi les consommateurs plus jeunes et plus aisés à la recherche de vêtements et d’accessoires.

Les gens ont tendance à devenir plus sensibles au prix – et à apprécier la commodité du "tout-en-un" – une fois qu’ils ont des enfants, selon une enquête de 2025 menée par 84.51, une société d’analyse du commerce de détail détenue par Kroger Co.

M. Fiddelke, dont la nomination l'année dernière avait été accueillie avec scepticisme , a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les médias cette semaine que le redressement de Target nécessitait une combinaison de "style, design et rapport qualité-prix".

Dès ses débuts, M. Fiddelke a remanié la direction de l'entreprise, notamment en recrutant l'ancien cadre de Walmart Jeff England pour diriger la chaîne d'approvisionnement de Target.

La nouvelle gamme de produits pour bébés de Target couvre tout l’éventail, des articles bon marché tels que les lingettes, la nourriture et le shampoing de marque propre, aux marques haut de gamme comme Bugaboo, dont les poussettes peuvent coûter plus de 2 000 dollars.

L'entreprise a ouvert des "boutiques pour bébés" dans 200 magasins, où les parents peuvent tester les poussettes, examiner les berceaux hors de leur emballage et discuter avec des conseillers en achat.

Walmart restant globalement une option moins chère, le succès de Target "dépendra essentiellement de sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie de manière cohérente... à travers l'expérience en magasin et l'assortiment de produits", a ajouté M. Husslein.