Target-Le nouveau DG annonce un retour à la croissance et des perspectives optimistes

Le nouveau directeur général de Target TGT.N , Michael Fiddelke, a promis mardi un retour à la croissance annuelle des ventes de son entreprise alors que celle-ci a affiché des prévisions de bénéfice optimistes pour 2026, signe d'un redressement de la situation pour le distributeur en difficulté.

Sous la direction de Michael Fiddelke, Target s'est concentré sur la refonte de son merchandising, la révision de ses prix et l'amélioration de l'expérience en magasin afin de séduire à nouveau les consommateurs.

Le groupe s'est ainsi engagé à investir environ un milliard de dollars (environ 860 millions d'euros) supplémentaires d'ici 2026 dans de nouveaux magasins, des rénovations et l'amélioration de son activité numérique.

Le titre du distributeur prenait 5,5% avant l'ouverture de la Bourse.

"Target a enregistré une augmentation saine et positive de ses ventes en février, ce qui constitue une étape importante sur la voie du retour à la croissance cette année et renforce ma confiance dans la dynamique que nous sommes en train de créer et dans l'avenir que nous construisons ensemble", a déclaré Michael Fiddelke.

Le groupe anticipe une croissance de 2% de son chiffre d'affaires net en 2026, sa première hausse après trois ans, tandis que les analystes tablent sur une croissance de 1,76%, selon les données compilées par LSEG.

Target vise également un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année compris entre 7,50 et 8,50 dollars, largement supérieur aux estimations de 7,67 dollars par action.

Target s'est largement appuyé sur des catégories discrétionnaires telles que l'habillement et l'ameublement pour générer près de 30% de son chiffre d'affaires annuel, bien que cette activité soit devenue un frein persistant avec l'incertitude économique.

La journée des investisseurs organisée par Target mardi devrait donner un premier aperçu de la manière dont la nouvelle équipe de direction prévoit d'améliorer le merchandising et l'exécution en magasin.

Au quatrième trimestre de son exercice, les ventes comparables de Target ont reculé de 2,5%, dépassant la baisse moyenne de 2,4% estimée par les analystes. Le bénéfice ajusté de 2,44 dollars par action a largement dépassé les estimations de 2,16 dollars.

