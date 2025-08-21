Target: Jefferies abaisse légèrement sa cible sur le titre
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 16:01
'Target a affiché des résultats encourageants grâce à de solides croissances des revenus numériques et alternatifs, à un contrôle discipliné des coûts et à des vents arrières sur les marges', met en avant le broker.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de plus de 12,5x avec un rendement supérieur à 4,5%.
Valeurs associées
|96,890 USD
|NYSE
|-1,80%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2025 à 16:01:00.
