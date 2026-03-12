Mousquetaires/Intermarché: ventes en hausse en 2025, les Bricorama vont devenir des Bricomarché

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupement d'indépendants Les Mousquetaires a annoncé jeudi une nouvelle hausse de ses ventes (carburant inclus) en 2025, de 3,1%, tirées par l'alimentaire (Intermarché, Netto) mais pénalisées par le bricolage, en particulier l'enseigne Bricorama, qui va disparaître au profit de Bricomarché.

Le chiffre d'affaires du groupement (Intermarché, Netto, Les comptoirs de la bio, Bricomarché, Brico Cash, Bricorama, Roady et Rapid Pare-Brise) a atteint 61,6 milliards d'euros en 2025, selon un communiqué.

Hors carburant, ses ventes ont crû de 4,2%, à 48,66 milliards d'euros, ajoute le groupement français, également présent en Belgique, au Portugal et en Pologne.

Des résultats "très satisfaisants", s'est félicité jeudi son patron, Thierry Cotillard, lors d'une conférence de presse en ligne.

En France, les enseignes Intermarché et Netto ont vu leurs ventes (hors carburants) augmenter de 5,4%, à 34,35 milliards d'euros, profitant surtout "du succès de la relance des 240 points de vente Casino (+3,6%)" rachetés en 2023, selon le communiqué.

Après avoir conquis quelque 280.000 nouveaux clients, Intermarché et Netto ont gagné 0,5 point de part de marché en France 2025 pour atteindre 17,5% fin décembre, fait valoir le troisième distributeur français derrière le leader Leclerc (24,3%) et le numéro deux Carrefour (21,6%Le groupement vise 20% de part de marché en 2028, dont 2 points de croissance attendus, selon M. Cotillard, grâce aux rachats des magasins Casino, mais aussi de 81 supermarchés Colruyt et du partenariat avec son concurrent Auchan, qui veut lui vendre 91 supermarchés et en passer plus de 160 sous bannière Intermarché ou Netto et en franchise à horizon avril 2027.

La moitié des 81 supermarchés rachetés au belge Colruyt vont ouvrir entre le 18 mars et la fin du mois sous enseigne Intermarché Contact ou Netto, en attendant le reste en avril-mai.

Le groupement pâtit en revanche du recul du bricolage en raison d'un marché de l'immobilier en berne.

L'enseigne principale, Bricomarché, a vu ses ventes baisser de 2,1%, à 2,1 milliards d'euros, mais "fait preuve de résilience" dans un marché de l'équipement de la maison en régression de 3,2%, selon M. Cotillard.

En revanche, sa cousine Bricorama a vu son chiffre d'affaires chuter de 7,2%, à 516 millions d'euros. D'où la nécessité d'un plan de relance qui passera par la "convergence" de l'enseigne avec Bricomarché.

Les 111 points de vente Bricorama doivent ainsi commencer à être convertis en Bricomarché au plus tard à partir de septembre, selon M. Cotillard, sur une période de "six à huit mois".