Target Hospitality recule alors qu'un investisseur en capital-investissement s'apprête à céder ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mai - ** Les actions de Target Hospitality TH.O , société spécialisée dans l'hébergement pour les travailleurs, ont chuté de 4,6 % en séance prolongée, à 17,48 dollars, après l'annonce d'une offre secondaire ** TH, basée à The Woodlands, au Texas, lance une offre de 7 millions d'actions par des entités contrôlées par la société de capital-investissement TDR Capital
** Morgan Stanley et Deutsche Bank sont les chefs de file de l'opération
** TH compte environ 100,2 millions d'actions en circulation
** TDR a réduit sa participation le mois dernier lors d'une offre secondaire au prix de 14 $
** L'action TH a légèrement reculé de 2 cents pour clôturer à 18,33 $ mercredi. Le titre a progressé de 159 % au cours des trois derniers mois et de 129 % depuis le début de l'année
** La note moyenne de 4 analystes est “achat fort”; l'objectif de cours médian est de 22 $, en hausse par rapport à 16,50 $ il y a un mois, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer