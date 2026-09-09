Target Hospitality en baisse après la cession par l'un de ses investisseurs en capital-investissement d'une participation de 259 millions de dollars

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9 septembre - ** L'action de la société d'hébergement pour le personnel Target Hospitality TH.O a reculé de 7,1 % à 18,82 dollars en pré-ouverture mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 259 millions de dollars

** La société basée à The Woodlands, au Texas, a annoncé mardi soir la vente de 14 millions d’actions par des filiales de la société de capital-investissement TDR Capital au prix de 18,50 dollars

** Le volume de l’offre a été porté de 13 millions d’actions et le prix a été fixé avec une décote de 8,6 % par rapport au dernier cours de clôture

** Par ailleurs, TH va racheter pour 30 millions de dollars d'actions de l'offre auprès des chefs de file; Morgan Stanley, Deutsche Bank et JP Morgan en sont les chefs de file

** Avant l’offre, TDR détenait environ 45,98 millions d’actions, soit environ 46 % de TH, selon le prospectus

** Il y a deux semaines, TH a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant à 435-445 millions de dollars, après avoir annoncé la signature d’un nouveau contrat pluriannuel portant sur la fourniture de services d’infrastructure et d’accueil pour le développement d’un centre de données appartenant à l’un des cinq plus grands hyperscalers, dans l’ouest du Texas

** À la clôture de mardi, l'action TH affichait une hausse de 153 % depuis le début de l'année

** Les six analystes couvrant TH sont tous optimistes et leur objectif de cours médian s'établit à 25,50 dollars, selon les données de LSEG