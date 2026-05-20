Target en baisse après avoir mis en garde contre un contexte macroéconomique difficile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

20 mai - ** L'action du géant de la grande distribution Target ( TGT.N ) a chuté jusqu'à 8%pour s'établir à $117.05en début de séance

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis avril 2025, si les pertes se confirment

** “Malgré nos prévisions actualisées, nous restons prudents, compte tenu du travail qui nous attend et de l'incertitude persistante dans l'environnement macroéconomique” - Michael Fiddelke, directeur général

** TGT double toutefois sesprévisionsde croissance du chiffre d'affaires annuelà environ4%, alors que sa stratégie de redressement commence à porter ses fruits

** La hausse de 5,6% du chiffre d'affaires à magasins comparables au premier trimestre a dépassé les prévisions de 2,5%; mais M. Fiddelke précise: “nous ne confondrons pas ces progrès avec le potentiel”

** La société annonce un BPA ajusté trimestriel de $1.71; les analystes tablaient en moyenne sur $1.46 – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, TGT affichait une hausse de 30% depuis le début de l'année