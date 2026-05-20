Selfies, caramels "Melody" et commerce : Narendra Modi en visite en Italie

Le Premier ministre indien Narendra Modi et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni à la Villa Doria Pamphilj à Rome le 20 mai 2026. ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Selfies au Colisée, confiseries de la marque "Melody", et commerce : Narendra Modi et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni ont affiché leur proximité à l'occasion d'une visite du Premier ministre indien destinée à renforcer les liens commerciaux entre leurs deux pays.

Il s’agissait de la première visite bilatérale d’un chef de gouvernement indien en Italie en 26 ans.

Narendra Modi s’était déjà rendu dans ce pays en 2021, pour un sommet du G20, puis de nouveau en 2024, pour un sommet du G7.

Giorgia Meloni est pour sa part allée à New Delhi en 2023. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, elle a rencontré une dizaine de fois son homologue indien.

"Aujourd'hui, ici à Rome, nous élevons nos relations au niveau de partenariat stratégique spécial - le plus haut jamais atteint dans les relations entre nos deux nations", a déclaré mercredi la Première ministre italienne après s'être entretenue avec Narendra Modi à la Villa Pamphilj, une villa romaine du XVIIe siècle.

"Nous nous fixons l'objectif de porter nos échanges commerciaux, déjà solides, à 20 milliards d'euros contre 14 actuellement, au cours des trois prochaines années", a-t-elle ajouté.

Pour la cheffe du gouvernement italien, le "dynamisme innovant" du pays le plus peuplé du monde, sa taille et ses infrastructures numériques viennent compléter les atouts de l’Italie dans les secteurs manufacturier et industriel.

La visite en Italie de M. Modi, qui s'inscrit dans le sillage d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde conclu en janvier, clôt un voyage de six jours du chef du gouvernement indien aux Emirats arabes unis et en Europe (il s'est aussi rendu aux Pays-Bas, en Suède et en Norvège).

"Les entretiens avec la Première ministre Meloni ont été excellents. Son engagement en faveur de la promotion de l’amitié entre l’Inde et l’Italie est remarquable", a-t-il salué sur X.

"La technologie et l'innovation sont le moteur de notre partenariat, dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le calcul quantique, l'espace et l'énergie nucléaire. Dans les secteurs civils, il existe des possibilités illimitées de coopération entre nous", a estimé Narendra Modi.

L'Inde est devenue au cours de ces derniers mois le deuxième partenaire commercial de l'Italie en Asie, selon les données du ministère italien des Affaires étrangères, même si elle reste loin derrière la Chine.

New Delhi et Rome comptent notamment doper leurs échanges dans la défense et l'industrie aérospatiale, les "technologies propres", les machines-outils, les composants automobiles, la chimie, la pharmacie, le textile, l’agroalimentaire et le tourisme mais aussi en matière d'intelligence artificielle.

Plus tôt mercredi, la Première ministre italienne avait diffusé sur X une vidéo pour remercier Narendra Modi de lui avoir offert un paquet de caramels "Melody" – un jeu de mots sur leurs noms. Elle avait accueilli mardi soir son homologue indien en le recevant pour un dîner privé à la Villa Borghese, avant une visite nocturne du Colisée.

Le chef du gouvernement indien devait également se rendre mercredi au siège à Rome de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), "renforçant l’engagement de l’Inde en faveur du multilatéralisme ainsi que de la sécurité alimentaire mondiale", selon un message posté sur X.