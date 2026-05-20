Un complot des conteneurs en pleine crise du Covid? Les Etats-Unis inculpent sept dirigeants chinois

Selon le "Department of Justice" américain, plusieurs poids-lourds de la fabrication de conteneurs ont conclu des ententes illégales pour en restreindre le production, faisant exploser les prix.

Des conteneurs, dans le port chinois de Qingdao, en mai 2026 (illustration) ( CN-STR / - )

Le pion essentiel du commerce mondial a t-il été manipulé? Les Etats-Unis ont annoncé mardi l'inculpation de sept dirigeants chinois et de quatre des plus grands fabricants mondiaux de conteneurs, soupçonnés d'avoir conspiré en vue de limiter leur production et de s'entendre sur les prix.

"Les accusés se sont enrichis en étranglant l'approvisionnement mondial en conteneurs"

Les entreprises mises en cause fabriquent environ 95% des conteneurs standards dans le monde, et leur complot présumé visant à restreindre l'offre lors de la pandémie de Covid-19 et la crise qui en a découlé - a eu un impact sur quelque 35 milliards de dollars de commerce international, a détaillé le ministère américain de la Justice.

"Il s'agit de la façon dont, au plus fort de la pandémie de Covid, les accusés se sont enrichis en étranglant l'approvisionnement mondial en conteneurs - et cela aux dépens du peuple américain, qui a dû faire face à des pénuries de marchandises et une flambée des prix", selon les autorités américaines.

La collusion entre ces entreprises a créé des prix artificiellement gonflés qui ont été répercutés sur les entreprises et les consommateurs américains, ont estimé les autorités américaines. Un des accusés, Vick Ma de la compagnie Singamas Container Holdings Ltd, a été arrêté en France et une procédure d'extradition est en cours. Les six autres sont toujours en fuite.

Les faits reprochés aux entreprises Singamas, China International Marine Containers (Group) Co, Shanghai Universal Logistics Equipment Co et CXIC Group Containers Co, se sont déroulés entre novembre 2019 et janvier 2024, toujours selon le ministère américain. Le président américain, Donald Trump, a conclu il y a quelques jours un sommet avec son homologue chinois, Xi Jinping, au cours duquel les deux dirigeants ont notamment discuté commerce, Taïwan et Iran.