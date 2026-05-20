Google Cloud et Thales lancent une offre de "cloud souverain" en Allemagne

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Après la France, Google Cloud et Thales ont annoncé mercredi un partenariat en Allemagne où ils lanceront d'ici la fin de l'année une offre de "cloud souverain", censée garantir une haute protection des données face aux lois de puissances étrangères.

A cette fin, une nouvelle entité, dont le nom n'a pas été dévoilé, a été créée. Il s'agira d'une filiale à 100% de Thales en Allemagne, disposant d'une infrastructure indépendante tout en s'appuyant sur la technologie de Google Cloud, sur le modèle de S3ns (lire "Sens"), la coentreprise entre Thales et Google Cloud créée en France.

"L'objectif est de viser le marché allemand du cloud, l'un des plus importants avec le marché français" et de "donner une dimension européenne" à ce partenariat, a expliqué Cyprien Falque, directeur général de S3ns lors d'une conférence de presse.

Cette nouvelle offre espère générer "plusieurs centaines de millions d'euros d'ici quelques années", a-t-il précisé.

Comme S3ns, qui a obtenu en France la certification "SecNumCloud", garante de la sécurité et de la souveraineté des données françaises, l'entité allemande vise un haut niveau de protection des données en Allemagne et s'adresse en priorité aux secteurs réglementés comme la finance, la santé et le secteur public.

Cette annonce survient au moment où de nombreux pays européens cherchent à se tourner vers des solutions cloud nationales ou européennes pour garantir leur souveraineté numérique.

Cela a poussé les géants américains à proposer des offres dites "souveraines", censées échapper aux lois extraterritoriales et donc à l'emprise de Washington.

Toutefois, ce type d'offres "ne résout pas les problèmes de dépendance sous-jacents", selon une récente étude du groupe de réflexion Future of Technology Institute (FOTI) car ces services pourraient tout de même être soumis à la loi américaine qui permet d'exiger des entreprises qu'elles leur remettent des données stockées à l'étranger.

Ces entreprises pourraient également être contraintes de suspendre les mises à jour de maintenance et de sécurité en raison de sanctions américaines, selon les chercheurs de cette étude.