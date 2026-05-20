Target double ses prévisions de croissance, mais appelle à la prudence alors que les consommateurs continuent de faire face à des difficultés financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Target prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel d'environ 4%

* Le directeur général Fiddelke reste prudent malgré la révision de ses prévisions

* Les ventes du premier trimestre progressent dans toutes les catégories de produits

* Target prévoit un BPA annuel d'environ 8,50 $

* Le cours de l'action recule de 6% en début de séance

(Ajout de citations du directeur général Fiddelke, reformulation pour souligner la prudence macroéconomique) par Juveria Tabassum et Nicholas P. Brown

Target TGT.N a relevé ses prévisions de croissance annuelle des ventes pour la première fois en deux ans, mais a mis en garde contre un environnement macroéconomique difficile à venir, alors que le distributeur tente de redresser la barre après une longue période de baisse des ventes.

Le nouveau directeur général Michael Fiddelke , lors de sa première conférence sur les résultats depuis qu'il a succédé à Brian Cornell en février, s'est réjoui de la croissance de 5,6% du chiffre d'affaires de l'entreprise ce trimestre, mais a déclaré: "Nous ne confondrons pas ces progrès avec le potentiel." L'action Target a d'abord progressé avant de s'inverser, et affichait une baisse d'environ 6% en début de séance mercredi.

Le distributeur, dont le chiffre d’affaires s’élève à 59 milliards de dollars, a traversé tant bien que mal trois années consécutives de baisse de ses revenus, les consommateurs soucieux de leurs dépenses s’étant tournés vers des options moins chères. Ses produits n’ont pas non plus réussi à attirer les consommateurs à revenus élevés à la recherche de vêtements et d’articles de décoration d’intérieur haut de gamme.

Target table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires net d'environ 4% pour cet exercice, soit le double de son objectif précédent de 2%. "Les attentes étaient élevées, mais Target a coché toutes les cases", a déclaré Chuck Grom, analyste chez Gordon Haskett Equity Research.

Pourtant, Fiddelke a évoqué "les récentes baisses de confiance des consommateurs" et a déclaré qu’il "ne souhaitait pas prendre des mesures trop radicales trop rapidement". Son plan pour attirer à nouveau les clients comprenait une dépense supplémentaire de 2 milliards de dollars cette année afin de garantir un approvisionnement suffisant en marchandises, ainsi qu’une baisse des prix sur 3 000 articles en réponse au choc pétrolier. Les premiers résultats sont prometteurs, la croissance des ventes à magasins comparables dépassant largement les prévisions d’une hausse de 2,5%, mettant fin à quatre trimestres de baisse, selon les données compilées par LSEG.

"Nous avons élaboré un plan vraiment ambitieux pour cette année, et ce sera le premier d'une série de plans ambitieux pour les années à venir, à mon avis", a déclaré Fiddelke lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mercredi. L'action Target a bondi d'environ 30% depuis le début de l'année.

Les entreprises en contact direct avec les consommateurs se sont montrées prudentes quant à leurs objectifs pour l'ensemble de l'année, alors que la guerre en Iran fait grimper les coûts du carburant et pèse sur leurs bénéfices.

"Les résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes, mais les prévisions révisées laissent entrevoir un ralentissement pour le reste de l'année", a déclaré Steven Shemesh, analyste chez RBC Capital Markets.

CE QUI FONCTIONNE POUR TARGET

Une exécution parfaite était cruciale si Target voulait surmonter l'avantage de Walmart en matière de prix et regagner des parts de marché, ont déclaré les analystes.

"Target se situe dans un créneau intermédiaire du commerce de détail: ce n’est pas le moins cher, ni la destination incontournable pour un produit en particulier", a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar.

Au cours du trimestre clos le 2 mai, Target a enregistré une hausse de ses ventes dans ses six principales catégories de produits, contre des baisses dans cinq catégories il y a un an.

Les ventes ont connu une croissance à deux chiffres dans le secteur des jouets, où l'entreprise a proposé davantage de produits à moins de 10 dollars, ont indiqué les dirigeants, tandis que le chiffre d'affaires net a bondi de 6% dans la catégorie des aliments et boissons, où 3 000 nouveaux articles alimentaires ont été ajoutés.

Target a également tiré profit de son nouveau segment "boutique pour bébés", qui propose davantage de marques haut de gamme dans environ 200 magasins et qui précède le lancement prévu de ses "studios de beauté" dans près de 600 magasins cet automne.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté dans la fourchette haute de ses prévisions, comprise entre 7,50 et 8,50 dollars.

LES LIVRAISONS LE JOUR MÊME STIMULENT LES COMMANDES EN LIGNE

Des prix plus bas et des produits plus frais en rayon ont aidé Target à mieux rivaliser avec les stratégies de prix agressives de Walmart et d'Amazon, ainsi qu'avec les détaillants à prix réduits comme TJX et Ross Stores, tandis que la rénovation des magasins a permis de mieux gérer les stocks et de traiter les commandes en ligne.

Les ventes en ligne ont bondi de 8,9%, a indiqué Target, bien au-dessus de la croissance de 1,9% enregistrée au cours des trois mois précédents. Une hausse de 27% des livraisons le jour même dans le cadre du programme d'adhésion Circle 360 de Target a également contribué à cette progression, les ménages recherchant la commodité et la possibilité d'économiser du carburant.

La marge brute de Target au premier trimestre a légèrement augmenté pour atteindre 29%, grâce aux économies réalisées par ses efforts en matière de chaîne d'approvisionnement, à la croissance des revenus publicitaires de Roundel et à la réduction des démarques.

Le bénéfice par action ajusté de 1,71 $ a dépassé les estimations de 1,46 $.

Walmart, figure de proue du secteur de la distribution, publiera ses résultats trimestriels jeudi.