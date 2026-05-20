Chine: Alibaba dévoile une nouvelle puce d'IA alors que l'accès à Nvidia reste bloqué

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a dévoilé mercredi une nouvelle puce d'intelligence artificielle, affirmant qu'elle offre des performances trois fois supérieures à celles de sa génération précédente.

Ce lancement illustre la montée en puissance des fabricants chinois de semi-conducteurs alors que l'américain Nvidia peine à accéder au marché chinois.

Les semi-conducteurs sont au cœur de la rivalité technologique entre Washington et Pékin dans le domaine de l'IA. La puce H200 de Nvidia, un puissant modèle, était encore récemment interdite à la vente en Chine par Washington, qui invoquait des raisons de sécurité nationale.

Pourtant rien n'indique que les entreprises technologiques chinoises les achètent. Pékin accélère le développement de ses propres puces afin de remettre en cause la position dominante américaine dans ce secteur clé.

Alibaba affirme que sa nouvelle puce, baptisée Zhenwu M890, offre des performances trois fois supérieures à celles de la Zhenwu 810E, généralement considérée comme équivalente à la puce H20 de Nvidia.

La H20 est une version moins puissante des processeurs d'IA de Nvidia conçue spécialement pour l'exportation vers la Chine.

Un modèle plus avancé, la H200, a reçu une autorisation américaine pour être vendu en Chine, mais son accès au marché chinois semble être au point mort.

Pour Zhang Guobin, fondateur du site spécialisé chinois eetrend.com, le lancement de la nouvelle puce d'Alibaba intervient à un moment "extrêmement précis".

"Cela intervient à un moment où les perspectives d'entrée du H200 sur le marché chinois sont très incertaines et où l'activité de Nvidia en Chine est pratiquement tombée à zéro", a-t-il expliqué à l'AFP.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, s'est rendu à Pékin la semaine dernière, en tant que membre de la délégation qui a suivi le président américain Donald Trump lors de son sommet avec son homologue chinois Xi Jinping.

"Les puces H200 sont autorisées à la vente en Chine. Mais le gouvernement chinois doit décider de la part de son marché local qu'il souhaite protéger", a souligné lundi M. Huang auprès de Bloomberg Television, assurant ne pas avoir abordé directement la question des ventes de ce modèle.

Selon Zhang Guobin, la nouvelle puce Zhenwu M890 "offre une option fiable, à l'abri des fluctuations des contrôles à l'exportation, permettant aux entreprises nationales d'IA d'élaborer des feuilles de route technologiques à long terme".

Alibaba, géant technologique basé à Hangzhou, propriétaire de plusieurs des plus grandes plateformes chinoises de commerce en ligne, a accéléré ces dernières années son virage vers l'intelligence artificielle.

Sa famille de modèles d'IA open Source (c'est-à-dire librement accessibles et modifiables) Qwen est particulièrement populaire auprès des développeurs.