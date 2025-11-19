Target chute après que les ventes du troisième trimestre ont été inférieures aux estimations

19 novembre - ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N ont baissé d'environ 2% à 86,72 $ avant le marché ** La société annonce une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles comparables, les consommateurs américains réduisant leurs dépenses discrétionnaires dans l'habillement et la décoration intérieure

** Les ventes comparables du 3ème trimestre ont baissé de 2,7% par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une baisse de 2,08% - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel baisse de 1,6% à 25,27 milliards de dollars

** TGT affiche un bénéfice par action de 1,78 $ au troisième trimestre, dépassant l'estimation de 1,72 $

** Le mois dernier, Target a supprimé 1800 emplois afin de réduire les coûts et de rationaliser les opérations

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 34,5% depuis le début de l'année