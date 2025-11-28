 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 103,64
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TP Icap Midcap toujours positif avant les résultats annuels de Compagnie des Alpes
information fournie par AOF 28/11/2025 à 11:40

(AOF) - TP Icap Midcap reste positif sur le titre Compagnie des Alpes avant la publication des résultats annuels programmés mardi matin prochain. Les analystes se demandent si la société spécialisée dans les loisirs (parcs d’attraction et domaines skiables) ne va pas conclure un exercice record, qui sera suivi d’un autre. Les comptes de mardi devraient être bien orientés étant donné que le groupe avait annoncé le 28 octobre dernier que son objectif de croissance du résultat opérationnel devrait être légèrement supérieur à 15%, contre une précédente estimation d’environ 15%.

TP Icap Midcap table également sur un " message positif sur les perspectives de l'exercice 2025-2026 au vu des dernières communications ". Les réservations sont bien orientées pour le ski, l'affluence record enregistrée au parc Astérix sur la période d'Halloween et les premières tombées de neige importantes récemment enregistrées.

Les analystes sont toujours à l'Achat du titre Compagnie des Alpes, avec un objectif de cours de 25 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CIE DES ALPES
22,1000 EUR Euronext Paris -0,23%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank