TP Icap Midcap toujours positif avant les résultats annuels de Compagnie des Alpes

(AOF) - TP Icap Midcap reste positif sur le titre Compagnie des Alpes avant la publication des résultats annuels programmés mardi matin prochain. Les analystes se demandent si la société spécialisée dans les loisirs (parcs d’attraction et domaines skiables) ne va pas conclure un exercice record, qui sera suivi d’un autre. Les comptes de mardi devraient être bien orientés étant donné que le groupe avait annoncé le 28 octobre dernier que son objectif de croissance du résultat opérationnel devrait être légèrement supérieur à 15%, contre une précédente estimation d’environ 15%.

TP Icap Midcap table également sur un " message positif sur les perspectives de l'exercice 2025-2026 au vu des dernières communications ". Les réservations sont bien orientées pour le ski, l'affluence record enregistrée au parc Astérix sur la période d'Halloween et les premières tombées de neige importantes récemment enregistrées.

Les analystes sont toujours à l'Achat du titre Compagnie des Alpes, avec un objectif de cours de 25 euros.

