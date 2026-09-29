Target baisse les prix de près de 2 000 articles à l'approche des fêtes de fin d'année

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(Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du paragraphe 2)

La chaîne Target TGT.N a annoncé mardi qu’elle baissait les prix de près de 2 000 articles pour la maison, vêtements et accessoires, afin d’attirer les consommateurs à court d’argent à l’approche de la très importante période des fêtes.

Pour faire face à un climat de prudence en matière de dépenses, les géants américains de la grande distribution, notamment Walmart et Target, ont annoncé des baisses de prix afin de renforcer leur attractivité auprès des ménages confrontés à la hausse des prix de l'essence, alimentée par le conflit au Moyen-Orient.

Target, qui avait déjà baissé les prix de plus de 3 000 produits en début d’année, a revu à la hausse ses prévisions annuelles en août après avoir enregistré, pour le troisième trimestre consécutif, des résultats supérieurs aux attentes, signe que les efforts visant à relancer la croissance sous la direction du directeur général Michael Fiddelke commençaient à porter leurs fruits.

Le géant de la grande distribution Walmart a annoncé en août la plus faible croissance trimestrielle de ses ventes comparables et a déclaré qu’il allait baisser les prix d’environ 11 000 produits, grâce notamment à 2,9 milliards de dollars de remboursements de droits de douane.

« Nos clients recherchent d’excellents produits à un rapport qualité-prix incroyable, et c’est un élément essentiel de ce que nous nous efforçons de leur offrir chaque jour », a déclaré Cara Sylvester, directrice du merchandising chez Target.

L’entreprise a précisé que ces dernières baisses de prix s’inscrivaient dans la continuité des réductions appliquées à plus de 10 000 produits au cours de l’année écoulée.

Target a précisé qu’elle baisserait les prix des vêtements pour femmes, hommes, bébés et jeunes enfants, ainsi que des chaussures pour toute la famille, certains articles affichant des prix inférieurs de 20 % ou plus à ceux de l’année dernière. L’enseigne renouvelle également son assortiment de literie, avec des prix en moyenne 15 % inférieurs à ceux d’il y a un an.

Ces prix plus bas viendraient s’ajouter aux économies déjà proposées grâce à ses tarifs habituels et à ses promotions hebdomadaires, a-t-elle précisé.