Targa Resources dépasse les estimations de son bénéfice trimestriel de base grâce à l'augmentation des volumes de gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions, des détails de la conférence téléphonique et du commentaire de l'analyste aux paragraphes 5 à 8) par Pooja Menon

L'opérateur de gazoducs Targa Resources TRGP.N a dépassé les estimations du quatrième trimestre pour le bénéfice de base ajusté jeudi, grâce à une augmentation de la demande et des volumes de transport de gaz naturel et de liquides de gaz naturel à travers ses systèmes.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11 % séquentiellement au cours du trimestre, mettant fin à une série de baisses qui a commencé au deuxième trimestre.

Les entreprises du secteur intermédiaire bénéficient de la forte production de pétrole et de gaz dans le bassin permien, de l'augmentation de la demande de gaz naturel stimulée par les exportations de GNL et de l'augmentation de la production d'électricité liée aux opérations d'IA et aux centres de données.

Targa a prévu des dépenses d'investissement d'environ 4,5 milliards de dollars en 2026 et a annoncé des plans pour construire une nouvelle usine de traitement du gaz naturel de 275 millions de pieds cubes par jour, Yeti II, dans le Permian Delaware, qui devrait commencer à fonctionner au quatrième trimestre de 2027.

Lors d'une conférence téléphonique, les dirigeants ont déclaré que des projets d'investissement plus importants en aval, notamment le pipeline Speedway NGL et l'expansion des exportations de GPL, devraient être mis en service au cours du second semestre 2027.

La société prévoit d'atteindre un bénéfice de base ajusté de plus de 6 milliards de dollars après l'achèvement de Speedway, ont-ils déclaré.

"Bien que nous considérions le quatrième trimestre et le dépassement des prévisions de manière positive, la réaction du prix de l'action pourrait être modérée étant donné la récente surperformance et les attentes croissantes à l'approche de l'impression", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Les actions de Targa ont baissé de 1,3 % dans les échanges de l'après-midi.

Les ventes trimestrielles totales de gaz naturel ont augmenté de 6,2 % à 2,96 milliards d'unités thermiques britanniques par jour par rapport à l'année précédente, tandis que les volumes de transport par pipeline de LGN ont augmenté d'environ 20,3 % à 1 048,7 milliers de barils par jour.

Targa prévoit que les bénéfices de base ajustés pour 2026 se situeront entre 5,4 et 5,6 milliards de dollars, le point médian étant conforme à l'estimation des analystes de 5,5 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice de base ajusté de 1,34 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation de 1,27 milliard de dollars.