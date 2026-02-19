 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SCAF: les Européens ont "intérêt à avoir un modèle (d'avion de combat) commun", juge Macron
information fournie par AFP 19/02/2026 à 20:15

Le président Emmanuel Macron répond aux questions des journalistes après avoir assisté au Sommet sur l'impact de l'IA à New Delhi, le 19 février 2026 en Inde ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président Emmanuel Macron répond aux questions des journalistes après avoir assisté au Sommet sur l'impact de l'IA à New Delhi, le 19 février 2026 en Inde ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président français Emmanuel Macron a maintenu jeudi sa position en faveur du développement d'un modèle d'avion de combat unique dans le cadre du projet SCAF, en grande difficulté, alors que l'Allemagne a évoqué son retrait et Airbus s'est dit prêt à une solution à deux avions.

Les Européens "ont intérêt à avoir un modèle commun", a déclaré M. Macron devant la presse en marge d'un sommet sur l'intelligence artificielle qui se tient dans la capitale indienne New Delhi.

L'avionneur Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne, et le constructeur français Dassault s'opposent depuis des mois sur le pilotage industriel du projet, au point de menacer l'avenir même du programme de système de combat aérien futur (SCAF).

Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est publiquement interrogé mercredi sur la pertinence du projet, lancé en 2017.

"Les Français ont besoin (...) d'un avion capable de transporter des armes nucléaires et d'opérer à partir d'un porte-avions. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin actuellement dans l'armée allemande", a dit le chancelier dans le podcast allemand Machtwechsel.

"La question qui se pose maintenant est la suivante : avons-nous la force et la volonté de construire deux avions pour ces deux profils d'exigences différents, ou seulement un seul ?", a-t-il demandé.

"On a des frictions entre les entreprises. C'est la vie des affaires. Est ce que ça doit décider de la stratégie des Etats ? La réponse est non", a répondu jeudi M. Macron.

"Est-ce que c'est la meilleure utilisation de notre argent que de faire plusieurs avions ? On a besoin d'avoir un standard européen", a-t-il martelé.

Emmanuel Macron

Valeurs associées

AIRBUS
187,100 EUR Euronext Paris -6,75%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank