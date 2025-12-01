Targa renforce sa présence dans le Permien en achetant une société midstream pour 1,25 milliard de dollars

L'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N a déclaré lundi qu'il achèterait Stakeholder Midstream dans le cadre d'une transaction en espèces de 1,25 milliard de dollars, augmentant ainsi sa capacité de traitement dans le bassin Permien, une région clé.

Les transactions dans le secteur midstream se sont accélérées, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts ou à gagner en envergure et à accéder aux régions attractives productrices de pétrole et de gaz, ainsi qu'aux installations d'exportation de la côte américaine du Golfe du Mexique.

"Cette acquisition est un actif intéressant qui présente un flux de trésorerie disponible significatif, soutenu par un profil de volume stable ou en croissance modeste, avec des besoins en capitaux minimes et réalisée à une valorisation attrayante", a déclaré le directeur général de Targa, Matt Meloy, dans un communiqué.

Targa s'attend à ce que Stakeholder génère un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 200 millions de dollars par an.

Les entreprises américaines du secteur intermédiaire bénéficient également de l'augmentation de la demande de gaz naturel, stimulée par les exportations de GNL et la hausse de la production d'électricité liée aux opérations d'IA, au minage de crypto-monnaies et aux centres de données.

En novembre 2024, Energy Transfer ET.N a déclaré qu'il achèterait WTG Midstream Holdings pour environ 3,25 milliards de dollars, élargissant ainsi son empreinte de transport et de traitement dans le Permian.

Targa prévoit de financer l'acquisition, qui devrait être clôturée au premier trimestre 2026, avec des liquidités et sa facilité de crédit renouvelable existante de 3,5 milliards de dollars.