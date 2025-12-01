Targa progresse grâce à l'acquisition de Stakeholder Midstream pour 1,25 milliard de dollars

1er décembre - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N augmentent de 1,65% à 178,2 $

** La société déclare qu'elle achètera Stakeholder Midstream dans le cadre d'une transaction en espèces de 1,25 milliard de dollars

** TRGP prévoit de financer l'acquisition avec des liquidités et sa facilité de crédit renouvelable existante de 3,5 milliards de dollars

** L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2026