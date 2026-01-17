 Aller au contenu principal
Trump dit qu'il n'a jamais proposé le poste de président de la Fed à Dimon de JPMorgan
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il n'avait jamais proposé de nommer le directeur général de JPMorgan JPM.N Jamie Dimon au poste de président de la Réserve fédérale, contredisant ainsi un rapport publié cette semaine.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a fustigé un rapport du Wall Street Journal selon lequel il aurait proposé le poste de président de la Fed à M. Dimon. M. Trump a également indiqué qu'il envisageait de poursuivre JPMorgan au cours des deux prochaines semaines pour l'avoir prétendument "débancarisé" à la suite de l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.

Banques centrales
FED

