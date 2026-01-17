Trump dit qu'il n'a jamais proposé le poste de président de la Fed à Dimon de JPMorgan

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il n'avait jamais proposé de nommer le directeur général de JPMorgan JPM.N Jamie Dimon au poste de président de la Réserve fédérale, contredisant ainsi un rapport publié cette semaine.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a fustigé un rapport du Wall Street Journal selon lequel il aurait proposé le poste de président de la Fed à M. Dimon. M. Trump a également indiqué qu'il envisageait de poursuivre JPMorgan au cours des deux prochaines semaines pour l'avoir prétendument "débancarisé" à la suite de l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.