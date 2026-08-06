Targa dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre grâce à des volumes records dans le bassin du Permien

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L'opérateur américain de pipelines Targa Resources TRGP.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice de base au deuxième trimestre, grâce à des volumes records de gaz naturel provenant du bassin du Permien et à une demande accrue pour ses services de transport et d'exportation, qui ont stimulé ses résultats.

Les entreprises du secteur « midstream » sont restées largement à l’abri des fluctuations des prix des matières premières, la production record de pétrole et de gaz du bassin du Permien générant une hausse des revenus sous forme de redevances provenant des services de collecte, de traitement, de transport et d’exportation.

* Targa a augmenté son dividende trimestriel de 25 % par rapport à l’année précédente, le portant à 1,25 dollar par action.

* La société basée à Houston, au Texas, a annoncé un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 1,60 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes qui s’élevait à environ 1,44 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Targa a indiqué que l’EBITDA ajusté du deuxième trimestre avait progressé de 38 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre le niveau record de 1,60 milliard de dollars.

* Cette hausse s’explique par des marges de commercialisation plus élevées, des volumes de collecte records dans le bassin du Permien, ainsi que des volumes records de transport, de traitement et d’exportation de liquides de gaz naturel et de GPL.

* Targa a indiqué qu’elle tablait désormais sur un Ebitda ajusté annuel se situant dans la fourchette haute de ses prévisions précédentes, comprises entre 5,7 et 5,9 milliards de dollars, grâce à des marges commerciales plus élevées au premier semestre et à la poursuite de la croissance des volumes sur l’ensemble de son réseau d’actifs intégrés.