Tapestry revoit ses objectifs annuels à la hausse et dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la forte demande pour les sacs Tabby

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de titres au paragraphe 2)

Tapestry TPR.N , la société mère de Coach, a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la troisième fois cette année et a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels grâce à la demande soutenue des jeunes consommateurs pour ses sacs à main Tabby très prisés et d'autres articles de maroquinerie.

L'action de la société a progressé d'environ 4 % en pré-ouverture.

La volonté de ce distributeur de luxe abordable d'investir dans des innovations mode, telles que des breloques pour sacs et livres, a trouvé un écho auprès des clients aisés de la génération Z, contribuant à une hausse régulière de ses ventes pendant six trimestres consécutifs.

Tapestry table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 7,95 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de plus de 7,75 milliards de dollars et une estimation des analystes de 7,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société table sur un bénéfice par action de 6,95 dollars, supérieur à sa fourchette précédente de 6,40 à 6,45 dollars et à l'estimation des analystes de 6,52 dollars par action.

Les marques de luxe du monde entier ont été touchées à Dubaï et Abu Dhabi par l'impact du conflit avec l'Iran , qui a perturbé le marché à la croissance la plus rapide du secteur.

Le fabricant de sacs Birkin, Hermès HRMS.PA , le propriétaire de Gucci, Kering PRTP.PA , ainsi que le géant français du luxe LVMH LVMH.PA ont fait état d'une faible demande sur certains de leurs principaux marchés, notamment au Moyen-Orient et en Europe.

Tapestry a toutefois réussi à inverser la tendance et a enregistré une hausse de 31 % de son chiffre d'affaires trimestriel en Europe par rapport à la même période de l'année précédente, ainsi qu'une croissance de 20 % en Amérique du Nord, son plus grand marché.

“Les consommateurs continuent de faire preuve de résilience et d’adhérer à nos marques et aux produits que nous proposons”, a déclaré le directeur financier Scott Roe à Reuters.

Il a souligné la demande latente pour Kate Spade et la forte résonance de la marque, ajoutant que “cela nous donne confiance et la conviction d’investir pour une croissance à long terme”.

“Le redressement prend du temps, et à court terme, c'est un travail en cours.”

Le chiffre d'affaires de Tapestry au troisième trimestre, s'élevant à 1,92 milliard de dollars, a dépassé les estimations moyennes des analystes, qui s'élevaient à 1,79 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action a dépassé les estimations de 1,30 dollar.