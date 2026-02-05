Tapestry progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel et de chiffre d'affaires

5 février - ** Les actions du fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N augmentent de 7 % à 138,95 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de bénéfices et de revenus annuels; les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre dépassent les estimations

** Les perspectives optimistes ont été alimentées par une hausse de 25% des ventes de la marque Coach, grâce à une forte demande pour les sacs à main Tabby parmi les consommateurs de la génération Z

** La société s'attend maintenant à un BPA ajusté de 6,40 $ à 6,45 $ pour l'année fiscale, contre 5,45 $ à 5,60 $ précédemment; les revenus de l'année fiscale devraient dépasser 7,75 milliards de dollars, contre une prévision précédente de ~7,3 milliards de dollars

** 15 des 22 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; leur PT médian est de 140 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, le TPR a augmenté de 1,7 % en 2026, contre une hausse de 0,5 % pour le S&P 500