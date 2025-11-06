Tapestry plonge après des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N chutent de 13 % à 95,11 $ dans les premiers échanges

** La société prévoit un bénéfice par action pour le deuxième trimestre d'environ 2,15 $, inférieur à l'estimation de 2,17 $ - données compilées par LSEG ** Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'année en raison de la forte demande pour son sac à main Coach, dans un contexte de tarifs douaniers défavorables

** Augmentation des prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 dans la fourchette de 5,45 $ à 5,60 $, par rapport à son objectif précédent de 5,30 $ à 5,45 $

** Prévisions de croissance du chiffre d'affaires dans une fourchette de 7 % à 8 %, supérieures à l'objectif précédent d'une croissance à un chiffre

** Chiffre d'affaires net de 1,70 milliard de dollars au 1er trimestre, dépassant les estimations de 1,64 milliard de dollars

** BPA ajusté trimestriel de 1,38 $ par rapport aux estimations de 1,26 $

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 67,3 % depuis le début de l'année