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Tapestry bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et son objectif de rachat d'actions
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 16:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

5 novembre - ** Le cours de l'action de Tapestry TPR.N , fabricant des sacs à main Coach, progresse jusqu'à 15,1 % pour atteindre 144,23 dollars en début de séance

** La société relève ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices , et publie des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande pour la marque Coach dans toutes les tranches de revenus

** Si cette hausse se confirme, le titre est en passe de connaître sa meilleure journée depuis février 2026

** La société prévoit un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 8,5 et 8,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 8,4 à 8,5 milliards de dollars

** La société table sur un bénéfice par action annuel compris entre 8,25 et 8,35 dollars, contre une prévision antérieure de 7,80 à 7,90 dollars

** TPR prévoit également de racheter des actions pour un montant de 1,7 milliard de dollars au cours de l’exercice, soit une hausse de 350 millions de dollars par rapport à ses prévisions antérieures

** “Nous pensons que TPR peut continuer à tirer parti de sa proposition de valeur convaincante, alliant qualité et authenticité, malgré la récente vigueur de l’AUR”, indiquent les analystes de Telsey Advisory Group

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 2 % depuis le début de l'année

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