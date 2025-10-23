Tango bondit après une levée de fonds de 225 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Tango Therapeutics TNGX.O augmentent de 20% à 10,47 $ en pré-ouverture

** La société annonce le prix d'une offre d'actions garantie de 21 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés pour acheter jusqu'à 3,2 millions d'actions à 8,66 $/action

** L'offre, dont le produit devrait s'élever à environ 210 millions de dollars, a été fixée au pair avec la dernière clôture de l'action à 8,66 dollars

** Les investisseurs comprennent Farallon, TCGX, Balyasny, Woodline, Invus, Adage, Boxer, Logos, Nantahala, T. Rowe Price, et un grand investisseur institutionnel, a indiqué la société

** Leerink et Cantor sont les teneurs de livre conjoints de l'offre

** Parallèlement, TNGX obtient 15 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un placement privé

** Par ailleurs, le traitement expérimental TNG462 de la société augmente la survie sans progression de la maladie à 7,2 mois dans une étude de stade précoce sur un type de tumeurs cancéreuses

** Cela conforte notre décision de lancer un essai pivot en 2026 - TNGX

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre a progressé de ~180% depuis le début de l'année