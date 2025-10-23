 Aller au contenu principal
Tamboran Resources : l'offre d'actions de 49 millions de dollars est en baisse
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre -

** Les actions cotées en bourse du producteur de gaz naturel Tamboran Resources TNB.N ont baissé de 11,4 % en début de marché pour atteindre 21,75 $ après avoir fait l'objet d'un prix de rachat au cours de la nuit

** La société australienne TNB a vendu vers la fin de mercredi () ~2,3 millions d'actions à 21 $ pour un produit brut d'environ 48,8 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 14,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** TNB a l'intention d'utiliser le produit net pour financer son plan de développement, son fonds de roulement et d'autres objectifs

** Baker Hughes BKR.O a indiqué qu'il achèterait jusqu'à 10 millions de dollars d'actions, selon le prospectus ()

** La semaine dernière, TNB a annoncé l'achèvement réussi du plus grand programme de forage dans le bassin de Beetaloo, y compris l'application de la nouvelle technologie de forage anti-vibration de BKR

** TNB a ~17,8 millions d'actions en circulation

** RBC, Wells Fargo et BofA sont les co-responsables de l'offre ** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions cotées aux Etats-Unis ont gagné ~26% au cours des trois derniers mois, ce qui les place en hausse de ~17% depuis le début de l'année

** 3 analystes considèrent TNB comme "buy", 1 comme "hold", leur PT médian est de $41, selon les données de LSEG

