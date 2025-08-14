Talos Energy nomme Zachary Dailey directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Talos Energy TALO.N a déclaré jeudi qu'elle avait nommé Zachary Dailey au poste de directeur financier, à compter du 18 août.

Les actions de la société étaient en baisse de 1,9 % à 8,18 $ dans les échanges après le marché.

Zachary Dailey, qui succédera à Gregory Babcock, directeur financier par intérim, était auparavant vice-président, contrôleur et directeur de la comptabilité de Marathon Oil.

Au début de l'année, Talos a nommé Paul Goodfellow au poste de directeur général après le départ de Tim Duncan, sous la direction duquel la société a surmonté une querelle avec l'actionnaire principal Carlos Slim.

La société avait adopté une pilule empoisonnée en octobre de l'année dernière pour éviter que la société du milliardaire mexicain, Control Empresarial De Capitales, ne prenne le contrôle après avoir acquis une participation de 24 % dans la société.

À la fin de l'année dernière, Talos a mis fin à cette stratégie après avoir conclu un accord avec la société d'investissement de Slim, , qui l'empêcherait de dépasser un seuil de 25 % de participation dans Talos.

M. Dailey occupera également le poste de vice-président exécutif du producteur de pétrole et de gaz, a déclaré la société jeudi.