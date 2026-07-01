 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Talos Energy en hausse après l'acquisition nette, pour un montant de 850 millions de dollars, d'actifs en eaux profondes de Shell
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action de Talos Energy TALO.N progresse de 2,6% à 13,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société pétrolière et gazière américaine a annoncé mardi qu'elle allait acquérir les actifs en eaux profondes du golfe d'Amérique auprès de Shell SHEL.L (en partenariat avec Ridgewood), pour un montant net de 850 millions de dollars

** Elle prévoit que le montant net final de la transaction s'élèvera à environ 450 à 500 millions de dollars

** Ces actifs comprennent une participation de 50% avec le rôle d’opérateur dans le champ de Coulomb, ainsi qu’une participation de 25% en tant que non-opérateur dans la plate-forme Na Kika de BP et quatre champs associés – TALO

** TALO indique avoir versé un dépôt de garantie de 42,5 millions de dollars à la signature de l’accord

** Ajoute que ces actifs produisent environ 16 MBoe/j (principalement du pétrole) et comprennent environ 23 MMBoe de réserves prouvées et environ 10 MMBoe de réserves probables

** La société prévoit de finaliser l’acquisition d’ici fin 2026

** À la dernière clôture, TALO affichait une hausse de 17,1% depuis le début de l’année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
72,28 USD Ice Europ -0,88%
Pétrole WTI
68,86 USD Ice Europ -1,67%
SHELL
2 889,500 GBX LSE -1,48%
TALOS ENERGY
12,920 USD NYSE -3,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
36,32 +18,38%
CAC 40
8 344,53 -0,71%
Pétrole Brent
72,4 -0,71%
SOITEC
120,15 +2,43%
STELLANTIS
5,06 +1,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank