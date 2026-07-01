Talos Energy en hausse après l'acquisition nette, pour un montant de 850 millions de dollars, d'actifs en eaux profondes de Shell

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1er juillet - ** L'action de Talos Energy TALO.N progresse de 2,6% à 13,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société pétrolière et gazière américaine a annoncé mardi qu'elle allait acquérir les actifs en eaux profondes du golfe d'Amérique auprès de Shell SHEL.L (en partenariat avec Ridgewood), pour un montant net de 850 millions de dollars

** Elle prévoit que le montant net final de la transaction s'élèvera à environ 450 à 500 millions de dollars

** Ces actifs comprennent une participation de 50% avec le rôle d’opérateur dans le champ de Coulomb, ainsi qu’une participation de 25% en tant que non-opérateur dans la plate-forme Na Kika de BP et quatre champs associés – TALO

** TALO indique avoir versé un dépôt de garantie de 42,5 millions de dollars à la signature de l’accord

** Ajoute que ces actifs produisent environ 16 MBoe/j (principalement du pétrole) et comprennent environ 23 MMBoe de réserves prouvées et environ 10 MMBoe de réserves probables

** La société prévoit de finaliser l’acquisition d’ici fin 2026

** À la dernière clôture, TALO affichait une hausse de 17,1% depuis le début de l’année