Talen Energy annonce une hausse de son bénéfice au troisième trimestre en raison d'une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics Talen Energy TLN.O a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mercredi, la forte demande d'électricité aux États-Unis ayant permis de compenser la hausse des coûts d'achat d'énergie, bien que le bénéfice de base ajusté n'ait pas atteint les estimations de Wall Street.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, les États-Unis devraient connaître une hausse record de la demande d'électricité cette année et en 2026, en raison des besoins énergétiques surdimensionnés des centres de données et de l'augmentation de la consommation intérieure.

Le mois dernier, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a pris un arrêté autorisant une partie de la centrale au fioul Wagner de Talen, dans le Maryland, à fonctionner au-delà des limites fixées jusqu'à la fin de 2025, estimant que cela renforcerait la fiabilité du réseau.

En juillet, la société a annoncé 3,5 milliards de dollars de contrats pour l'achat de deux centrales au gaz afin de répondre aux besoins croissants en électricité, après avoir étendu son partenariat en matière d'énergie nucléaire avec Amazon AMZN.O pour fournir de l'électricité à partir de sa centrale de Susquehanna.

Les recettes d'exploitation de l'entreprise de services publics se sont élevées à 812 millions de dollars au cours du trimestre, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Cependant, la société basée à Houston, au Texas, a déclaré un bénéfice de base ajusté de 363 millions de dollars pour le trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de Wall Street de 386 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG, pénalisé par des dépenses énergétiques plus élevées.

Les coûts d'achat de carburant et d'énergie de la société de services publics se sont élevés à 259 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation d'environ 17 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré un bénéfice net, part du groupe, de 207 millions de dollars, soit 4,25 dollars par action, contre 168 millions de dollars, soit 3,16 dollars par action, un an plus tôt.