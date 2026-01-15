Talen Energy achète 2,6 GW de centrales à gaz à ECP pour 3,45 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Le producteur d'électricité américain Talen Energy TLN.O a déclaré jeudi qu'il achètera environ 2,6 gigawatts de capacité de production au gaz naturel à la société de capital-investissement Energy Capital Partners pour 3,45 milliards de dollars.

L'accord souligne la tendance générale des producteurs d'électricité américains à augmenter la production d'électricité à partir de gaz, alors que la demande des centres de données et l'électrification entraînent une augmentation de la consommation d'électricité, en particulier dans le PJM, le plus grand gestionnaire de réseau du pays.

L'accord conclu entre Talen et Energy Capital porte sur le centre énergétique de Waterford et la centrale électrique de Darby dans l'Ohio, ainsi que sur la centrale électrique de Lawrenceburg dans l'Indiana.

Le producteur d'électricité a déclaré que l'accord comprenait environ 2,55 milliards de dollars en espèces et environ 900 millions de dollars en actions.